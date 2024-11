S.A. 13:04 Furti in bar e negozi: due arresti a Sassari I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Sassari, a conclusione di un’intensa attività d’indagine, hanno identificato gli autori di sei furti, di cui due tentati, perpetrati nei mesi di ottobre e novembre ai danni di bar e negozi



SASSARI - Nella giornata del 27 novembre 2024, i Carabinieri della Sezione Operativa di Sassari hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Sassari arrestando due uomini poiché ritenuti responsabili di svariati furti, consumati e tentati, perpetrati in danno di attività commerciali, prevalentemente site nel centro storico di Sassari. In particolare i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Sassari, a conclusione di un’intensa attività d’indagine, hanno identificato gli autori di sei furti, di cui due tentati, perpetrati nei mesi di ottobre e novembre ai danni di bar e negozi.



Grazie agli approfonditi accertamenti eseguiti e all’analisi delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza, è stato appurato che i malviventi adottavano sempre con lo stesso modus operandi, ovvero si introducevano nell’esercizio commerciale infrangendo una delle vetrine impiegando un blocco di cemento e, una volta all’interno, asportavano il registratore di cassa procurando ingenti danni alla struttura. Durante l’azione delittuosa i malfattori erano inoltre soliti coprirsi il volto per rendere più difficoltoso il riconoscimento ma, grazie alla comparazione delle riprese di molteplici telecamere sparse in diversi punti della città, è stato possibile giungere all’identificazione e all’arresto degli stessi.



Al termine delle formalità di rito, i militari provvedevano a condurre uno degli arrestati presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”, mentre l’altro uomo è stato trasferito presso la propria abitazione ove permarrà agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel medesimo contesto veniva anche deferita in stato di libertà una donna poiché in occasione di un furto aveva svolto le funzioni di vedetta.