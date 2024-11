S.A. 14:07 Ad Alghero riapre l´Ufficio Sport del Comune L’Ufficio di Sant’Anna è stato ripristinato dopo un lungo periodo di inattività ed è stato riaperto dal sindaco Cacciotto e l´assessore Daga. Iscrizioni e possibilità di finanziamenti



ALGHERO - Entra a pieno regime l’Ufficio Sport del Comune di Alghero voluto dal sindaco Raimondo Cacciotto con l’assessore al Demanio e Impiantistica Sportiva Enrico Daga. L’Ufficio di Sant’Anna è stato ripristinato dopo un lungo periodo di inattività «nella convinzione – ribadisce il sindaco - che lo sport debba occupare un posto di rilievo per questa Amministrazione, e per questo stiamo imprimendo un forte slancio per tutelarlo e valorizzarlo come merita». Il prezioso punto di riferimento per le associazioni e le società sportive si sta caratterizzando come un canale diretto dell’Amministrazione con il mondo dello sport per tutto ciò che concerne concessioni e contratti.



Ma non solo, l’Ufficio è infatti impegnato nel fornire informazioni sui finanziamenti, bandi e progetti in corso che potrebbero interessare le associazioni sportive. Allo scopo si vuole creare una banca dati alla quale fare riferimento per interagire con le società per le relative opportunità. Le Società sportive e le Associazioni, potranno iscriversi nella banca dati del Comune, inviando una scheda anagrafica. «Al riguardo - fa sapere l’assessore Daga - si coglie l’occasione per segnalare che la Regione Sardegna ha indetto un bando con Avviso pubblico rivolto alle Società ed Associazioni sportive iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche operanti in ambito regionale per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi». La presentazione delle domande di finanziamento dovrà essere inoltrata entro e non oltre il giorno 6 dicembre 2024.