S.A. 12:09 Volotea: da luglio Alghero vola a Firenze e Bordeaux Disponibile dal 4 luglio, il collegamento avrà 2 frequenze alla settimana. Tra le novità per il 2025 anche la rotta Alghero-Firenze, operata dal prossimo 6 luglio



ALGHERO – Volotea si prepara a decollare da Alghero verso una nuova destinazione internazionale. Infatti, la compagnia aerea, tra quelle con la più rapida crescita in Europa, annuncia il nuovo collegamento Alghero-Bordeaux, operato in esclusiva da Volotea a partire dal prossimo 4 luglio. Con 2 frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì, e un’offerta di oltre 6.100 posti, la nuova rotta arricchisce il portfolio di Volotea presso l’aeroporto Riviera del Corallo, a conferma dell'impegno della compagnia nel rafforzare la connettività aerea in Sardegna e connettere l'isola alle principali destinazioni europee. Infatti, Volotea è attiva in tutti e tre gli aeroporti sardi, dove opera, tra gli altri, il collegamento in continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino. Volotea si conferma, così, un partner strategico per il turismo in Sardegna, agevolando l’arrivo di visitatori internazionali, desiderosi di scoprire alcune delle spiagge più belle al mondo e di immergersi nella vibrante cultura sarda, sostenendo l'economia locale e il flusso di turisti incoming. Inoltre, per il prossimo anno ad Alghero, Volotea ha messo a segno un’altra novità. Infatti, è già in vendita il collegamento verso Firenze, operato dalla compagnia aerea a partire dal prossimo 6 luglio, con frequenza bisettimanale, ogni mercoledì e domenica.



«Con grande entusiasmo annunciamo il lancio della nuova rotta Alghero-Bordeaux, un collegamento strategico che rafforza ulteriormente il nostro impegno nei confronti della Sardegna – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Grazie a questa novità, continuiamo a promuovere il turismo internazionale verso la Sardegna, una terra ricca di bellezze naturali e cultura, accorciando le distanze con il resto d’Europa. La nostra missione è offrire collegamenti diretti, convenienti e sostenibili, supportando lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui operiamo». «Siamo lieti che Volotea, per l’imminente stagione Summer 2025, incrementi l’offerta sull’aeroporto di Alghero introducendo 2 nuove rotte, ovvero raddoppiando le destinazioni operate – ha commentato Fabio Gallo, General Manager dell’aeroporto di Alghero-. Con le nuove rotte da e per Bordeaux e Firenze, che si aggiungono ai collegamenti storici per Verona e Torino, Volotea si consolida come partner di affidabile sviluppo per l’Aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna». Per il 2025 ad Alghero, Volotea scenderà in pista con 4 collegamenti: 3 verso l’Italia (Firenze – novità 2025, Torino e Verona) e 1 verso la Francia (Bordeaux – novità 2025).