Cor 10:00 Scuola aperta all´Ipsar di Alghero Ciclo di tre incontri aperti al pubblico e rivolti agli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado e alle rispettive famiglie a partire da venerdì 6 dicembre, per conoscere gli indirizzi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Alghero



ALGHERO - L'Istituto A. Roth di P.zza Sulis ad Alghero, per il settore Servizi, con gli indirizzi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, aprirà al territorio con tre cicli di incontri. Le docenti e i docenti della scuola presenteranno in modo approfondito tutti i corsi di studio affinché le studentesse e gli studenti interessati possano scegliere quelli a loro più congeniali.



Si tratta di eventi dedicati agli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado e alle rispettive famiglie, con l’obiettivo di far conoscere al territorio gli indirizzi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Alghero. I percorsi descritti e l’offerta formativa dell’IPSAR permetteranno a chi intenda intraprendere una carriera nell’ambito dell’Enogastronomia, con le specializzazioni di Cucina e Sala e Vendita, dell’Ospitalità alberghiera, con Accoglienza, di riflettere insieme alle famiglie e poter fare la scelta giusta per avviare il proprio futuro culturale e professionale.



L’Istituto di Piazza Sulis sarà aperto ai visitatori nei giorni Venerdì 6 dicembre ore 15.00 - 18.00; Venerdì 17 gennaio ore 15.00 - 18.00; Sabato 25 gennaio ore 11.00 - 18.00.