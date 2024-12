Cor 12:25 Dimensionamento scolastico: conferenza territoriale Durante la riunione si sono succeduti diversi interventi, appassionati e ricchi di considerazioni, dai quali è emersa la volontà unanime di invitare gli organi competenti a non sottoporre il territorio ad altri sacrifici in termini di tagli alle autonomie scolastiche



SASSARI - Si è tenuta martedì 3 dicembre, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia, la Conferenza territoriale per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche A.S. 2025- 2026, presieduta dall’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari Gavino Arru alla presenza di numerosi Sindaci, del Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale, dei Dirigenti scolastici e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.



Durante la riunione si sono succeduti diversi interventi, appassionati e ricchi di considerazioni, dai quali è emersa la volontà unanime di invitare gli organi competenti a non sottoporre il nostro territorio ad altri sacrifici in termini di tagli alle autonomie scolastiche. Al contempo è stata invitata la Città metropolitana a farsi parte attiva con la Regione affinché possa sensibilizzare il Governo a tenere in debito conto i sa crifici già fatti in passato dal territorio, salvaguardando le realtà locali e le peculiari tà del Nord-Ovest della Sardegna.