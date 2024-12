Cor 9:00 Medici Sassari: Lorenzoni nuovo presidente Il dr. Salvatore Lorenzoni è il nuovo presidente dell´Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Sassari. L´uscente Nicola Addis farà da vice presidente



SASSARI - Il dottor Nicola Addis rinuncia a riproporsi alla carica di Presidente per il quadriennio 2025-2028, continuerà l’impegno ordinistico come Vice Presidente con tutto l’esecutivo ed il Consiglio “al servizio della salute” dei cittadini.



Il nuovo Presidente, dal 1 gennaio 2025 sarà il Dr. Salvatore Lorenzoni, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale dell’ASL Sassari e Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Medica dell’ASL Sassari, già Vice Presidente.



Confermati nella carica il Segretario dottor Salvatore Zaru, Direttore della Struttura complessa di Medicina Interna dell’ASL di Nuoro, ed il Tesoriere dottoressa Lucia Anna Mameli, Direttore Sanitario dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.