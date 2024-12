Cor 16:15 Daga in ascensore sbeffeggia Forza Italia «Speriamo che qualcuno possa prendere l´ascensore e salire un po´ più in alto nella qualità del dibattito» replica l´assessore algherese ai consiglieri comunali Azzurri che denunciavano i problemi a Porta Terra



ALGHERO - L'assessore prende l'ascensore e fa un giro per i tre piani dell'immobile di Porta Terra: è la risposta che Enrico Daga manda ai consiglieri comunali di Forza Italia che ad Alghero denunciavano l'impossibilità di utilizzare l'ascensore ormai da alcuni mesi [ LEGGI ]. «Forse il problema non era l'ascensore, ma il piano della discussione, basso, che più basso non si può» incalza il delegato della Giunta Cacciotto. «A questo punto, speriamo che qualcuno possa prendere l'ascensore e salire un po' più in alto nella qualità del dibattito».