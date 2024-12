Cor 19:11 Lo Teatrì, racconti di Natale per Gaza "Racconti di Natale per Gaza, dedicata alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza che da oltre 400 giorni subisce il genocidio da parte dell'esercito israeliano"



ALGHERO - Mercoledì 11 dicembre (ore 18) Lo Teatrì di Alghero ospita l'iniziativa "Racconti di Natale per Gaza dedicata alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza che da oltre 400 giorni subisce il genocidio da parte dell'esercito israeliano". Il tempo del Natale che riempie di luci le case e le città non può farci dimenticare la notte interminabile di Gaza. L'iniziativa ospiterà diversi interventi artistici, narrazioni, musiche, poesia, arte visiva nella formula dell'open mic.



Si ricorderà in particolare lo scrittore e insegnante Refaat Alareer di cui ricorre in questi giorni l'anniversario della sua uccisione, avvenuta lo scorso dicembre. Si reciterà la sua poesia "If I must die", scritta pochi giorni prima di morire, simbolo della resistenza che lotta attraverso la memoria e la scrittura. Per dimostrare solidarietà concreta le offerte raccolte durante l'iniziativa andranno tutte a favore della raccolta fondi promossa dall'associazione Sardegna Palestina: "Ogni donazione arriverà direttamente a Gaza.



«Lavoriamo a stretto contatto con organizzazioni locali e monitoriamo la distribuzione degli aiuti con immagini video e foto». L’Associazione, inoltre, si fa carico dei costi di gestione e le donazioni sono inviate integralmente. Grazie per il supporto al popolo palestinese di Gaza. Le coordinate per effettuare le donazioni: c/c intestato a Associazione Amicizia Sardegna Palestina Iban: IT86D0760104800000012907085 BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX - Causale: Raccolta fondi emergenza Gaza 2024". Lo Teatrì si trova in via Manzoni 85 ad Alghero, per adesioni e prenotazioni: 3770995520 - 338 598 3083.