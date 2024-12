Cor 20:23 Lo splendore delle Stelle a Sant´Agostino Il Quartiere Sant’Agostino dà il benvenuto al Natale 2024 e si veste a festa con gli eventi organizzati dai sempre più attivi Ccn Sant’Agostino e Comitato Area Sant’Agostino



ALGHERO - Il Quartiere Sant’Agostino dà il benvenuto al Natale 2024 e si veste a festa con gli eventi organizzati dai sempre più attivi Ccn Sant’Agostino e Comitato Area Sant’Agostino. Tanti graziosissimi eventi che faranno riscoprire e vivere la magia del Natale sia a grandi che piccini sotto una moltitudine di luci, colori e musica. Sabato 7 dicembre ore 17 accensione delle luminarie nel progetto "Lo splendore delle stelle a Sant’Agostino" con il presepe di fronte alla chiesa di S. Agostino (ex Arco di Corallo). Don Manuel parrocco dl SS. Nome di Gesù benedirà il presepe. Partecipa il Coro Nova Alguer; Si prosegue alle ore 17:30 con l’accensione delle luminarie in largo Guillot nel progetto “Vivi il Natale in largo Guillot”. Installazioni urbane con il presepe, cassetta postale di Babbo Natale, alberi di Natale e giochi di luce;



Martedì 17 dicembre ore 16:30 - largo Guillot, il “Villaggio di Natale di Elena Ciccu”. Oltre 16 Gonfiabili scenografici natalizi, le più belle canzoni di Natale cantate dal vivo, sculture di palloncini per tutti i bambini, distruzione gratuita di zucchero filato e tante altre sorprese… Giovedì 19 dicembre ore 16:00 - largo Guillot, “La magia del Natale a Sant’Agostino (con Alghero Family). Gli elfi accoglieranno i bambini in un clima festoso con dei bellissimi Xmas Glitter Tattoo che li faranno accomodare per assistere allo spettacolo “Sabbiastoria: Vivi la magia di Peter Pan”.



La serata proseguirà con la magica Baby Dance con gli elfi e il passaggio di Babbo Natale che verrà a salutare i bambini e portare loro caramelle e palloncini. Laboratorio creativo collettivo “Che DecorAzione” con: Ichnu gioco spettacolo sport – i Sabbiastorie – Giochedu’. Giovedì 19 dicembre ore 17:30 - Banda Musicale A. Dalerci - percorso itinerante con partenza e arrivo in largo Guillot e brindisi augurale finale. La banda musicale suonerà per le principali via del Quartiere: via G. Deledda; via S. Satta, via Sant’Agostino, via A. Manzoni, via Tarragona, piazza della Mercede, via Giovanni XXIII, via XX Settembre, via Sant’Agostino, via G. Deledda. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Alghero Assessorato allo Sviluppo Economico e dalla Fondazione Alghero.



