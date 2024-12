Cor 17:33 «Attenzione all’interno della struttura» Così replica il sindaco Mario Conoci alle dichiarazioni di Raimondo Cacciotto sulla partecipata comunale che ad Alghero si occupa di gestione tributaria, dopo aver sollevato pubblicamente il problema Secal: bubai sulle azioni attuate silenziosamente all´interno del settore finanziario



ALGHERO -« Prendo atto della posizione espressa dal sindaco sul futuro di Secal, posizione che ritengo fosse necessaria a seguito delle preoccupazioni espresse in quest’ultimo periodo da più parti. Naturalmente ho apprezzato le determinazioni espresse dal sindaco che proseguono nel solco tracciato dalla mia amministrazione su Secal. Tuttavia ho ritenuto giusto intervenire, e penso sia comunque necessario tenere alta l’attenzione sulla vicenda, in quanto ho dovuto constatare in prima persona che la volontà degli amministratori eletti può essere ribaltata o comunque non attuata silenziosamente da azioni o inerzie messe in atto all’interno della struttura».



«Non mi era mai capitato ma nel caso di Secal ho dovuto, mio malgrado, averne la prova. Mai, da sindaco, ho esternato le difficoltà che si incontrano all’interno dell’amministrazione e tantomeno dei normali contrasti che possono capitare e che normalmente si superano». Così replica il sindaco Mario Conoci alle dichiarazioni di Raimondo Cacciotto sulla partecipata comunale, dopo aver sollevato pubblicamente il problema.



«Bene ha fatto il sindaco nella sua nota ad esprimere pubblicamente fiducia verso la struttura dei servizi finanziari, ma sono certo che d’ora in avanti l’attenzione verso chi ha il dovere di attuare le direttive politiche su Secal sarà massima, ad iniziare dal pagamento degli arretrati che i servizi finanziari devono alla partecipata e che servono, oltre che a svolgere la normale attività, anche pagare gli stipendi ai dipendenti. E’ bene tenere sotto stretta sorveglianza e verificare con gli altri organi amministrativi interni all’amministrazione, segretario generale in primis, l’operato di un dirigente che deve mettere in esecuzione, senza deviazioni, le direttive di sindaco, giunta e consiglio comunale» chiude Mario Conoci.