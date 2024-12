Cor 14:42 Barracelli: Alghero punto di riferimento per la formazione Alghero candidato come Hub formativo per gli operatori di polizia rurale. L´iniziativa, supportata dal Sindacato Autonomo Barracelli



ALGHERO - Si potrebbe aprire un nuovo capitolo per la formazione dei barracelli e che vedrebbe il Comando di Alghero candidato come Hub formativo per gli operatori di polizia rurale. «In questi anni siamo riusciti ad integrare tre elementi fondamentali, le nostre esperienze operative, i protocolli acquisiti grazie alla collaborazione con altri organi di polizia e le attività formative che di volta in volta abbiamo svolto. Grazie alla sintesi di questi tre elementi abbiamo elaborato, assieme ad un ente formativo accreditato presso la Regione Sardegna, Spring Formazione, una proposta altamente professionale per i barracelli», sottolinea il Cap. Riccardo Paddeu.



Questa iniziativa, supportata dal Sindacato Autonomo Barracelli, «potrebbe segnare un passo significativo verso il rafforzamento delle competenze e capacità operative dei Barracelli, con l’obiettivo di garantire un servizio di polizia rurale sempre più efficace e vicino alle esigenze del territorio», sottolinea il Cap. Giovanni Chessa, Segretario Regionale del SAB. I barracelli hanno la necessità di una formazione frontale costante, questa deve partire dal momento dell’arruolamento e proseguire negli anni, per gli ufficiali e sottufficiali il percorso formativo dovrà essere più specifico in quanto ufficiali di polizia giudiziaria. Inoltre, una parte del percorso formativo dovrà prevedere una specialità per i soli capitani, che devono avere una formazione a 360 gradi, partendo dalla normativa degli enti locali sino a tutte le norme contabili e di polizia.



L’obiettivo è far si che i capitani possano interfacciarsi con le amministrazioni comunali di appartenenza, con gli altri organi di polizia e con le Procure con una formazione adeguata al loro ruolo. Le Compagnie Barracellari giornalmente forniscono supporto anche a manifestazioni ed eventi vari, in questi casi gli operatori vengono impiegati sia per la pubblica sicurezza sia in attività di viabilità e traffico. Inoltre, è necessario che tutti i barracelli svolgano i corsi di formazione per conseguire la patente di servizio, dal momento che guidano auto pattuglie equipaggiate dei dispositivi previsti dall'art. 177 c.d.s e immatricolate per servizi di polizia o antincendio.



Poiché la formazione deve affrontare concretamente e problematiche rurali fino a quelle cittadine si ritiene, nella tematica anche del randagismo, necessaria una preparazione tecnica unica riconosciuta per azioni di contenimento del fenomeno e quindi l’istituto di pertinenza sarà tecnico-sportivo sociale FITAC (federazione Italiana Cinofilia) e l'organismo di Certificazione F.C.C accreditato sotto ACCREDIA l'Ente designato dal governo Italiano ad attestare la competenza l'imparzialità degli organismi di certificazione. «Riteniamo, concludono i capitani Chessa e Paddeu, che Alghero sia la migliore sede per la formazione dei barracelli nel nord Sardegna, è facilmente raggiungibile da ogni comune della provincia di Sassari, sono presenti tutti gli ambienti operativi in cui i barracelli si trovano ad operare e vi sono immobili pubblici regionali, con ampi spazi interni ed esterni, che ben si adattano ad ospitare attività di formazione per operatori di polizia».