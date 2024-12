Cor 18:51 Carrelas in Festa a Banari evento che quest´anno abbraccia il tema dell´archeologia. Organizzato dal Comune di Banari con il supporto dell´associazione culturale Andala Noa, il festival unisce cultura, arte, spettacoli, tradizione ed enogastronomia



BANARI - Nel cuore del suggestivo borgo di Banari, celebre per le sue caratteristiche case in pietra rossa, si rinnova l'appuntamento con "Carrelas in Festa", evento che quest'anno abbraccia il tema dell'archeologia. Organizzato dal Comune di Banari con il supporto dell'associazione culturale Andala Noa, il festival unisce cultura, arte, spettacoli, tradizione ed enogastronomia, offrendo un'esperienza magica in un'atmosfera natalizia.



Un viaggio nei sapori e nell'archeologia della Sardegna. Il tema centrale dell'edizione 2024, l'archeologia, sarà protagonista di mostre, conferenze e allestimenti curati per esaltare la ricchezza storica del territorio. Le case in pietra rossa, dalle eleganti dimore nobiliari alle autentiche case contadine, saranno aperte al pubblico, trasformandosi in cornici uniche per spettacoli, esposizioni d'arte e artigianato, laboratori e degustazioni enogastronomiche. Passeggiando per le vie del borgo, tra fuochi accesi e punti ristoro, i visitatori potranno immergersi in un'atmosfera che unisce il suggestivo fascino del borgo all'accoglienza tipica dei banaresi.