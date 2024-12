Cor 14:59 Genera Festival, gli eventi Off chiudono il 2024 Il Genera Festival – dedicato al giornalismo per ragazzi – conclude il 2024 con due appuntamenti speciali della sua sezione “Off”, offrendo un viaggio tra narrativa, musica e giornalismo che promette di emozionare e far riflettere



SASSARI - Il primo evento si terrà sabato 7 dicembre, alle ore 18:30, presso il Palazzo Baronale di Sorso. Lo scrittore Giampaolo Cassitta guiderà il pubblico in un percorso di storie e canzoni tratte dal suo ultimo libro “Fiabe e canzoni di Asinara” (Carlo Delfino Editore). Il reading sarà accompagnato dalle musiche dal vivo di Mauro Cossiga (chitarra e voce), Salvatore Delogu (basso), Martino Faedda (chitarra), Roberto Poddighe (cajon), e Manuela Marras (cori), con proiezioni delle suggestive foto di Enzo Cossu incluse nel libro. Un viaggio nel passato e nell’anima dell’Asinara, tra favole, ricordi e magia.



Il secondo appuntamento si svolgerà venerdì 13 dicembre, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Universitaria di Sassari. Maurizio Mannoni, storico volto di “Linea Notte”, presenterà il suo romanzo d’esordio “Quella notte a Saxa Rubra” (La Nave di Teseo), dialogando con il giornalista Giampaolo Cassitta. Il libro esplora i lati oscuri del mondo televisivo con una trama avvincente, tra misteri irrisolti, tensioni sociali e il dietro le quinte di un’epoca in bilico tra spettacolo e informazione. Un’occasione unica per conoscere un volto storico del giornalismo italiano in una veste inedita e letteraria.



L’ultimo evento è in programma per mercoledì 18 dicembre, alle ore 18:00, presso la Camera di Commercio IAA di Sassari. Pier Giorgio Pinna presenterà Il caso Volpe 132 (Mediando Edizioni), un’inchiesta letteraria sulla scomparsa di un elicottero della Guardia di Finanza al largo delle coste sarde nel 1994. L’autore dialogherà con Giampaolo Cassitta, esplorando uno dei casi più controversi della storia recente sarda. Un evento che intreccia cronaca e narrativa, portando luce su vicende ancora oggi irrisolte.



Gli incontri sono organizzati dall’associazione culturale Genera in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Sassari, e sono patrocinati dalla Regione Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude & Trigu” e dalla Fondazione di Sardegna. Tutte le manifestazioni si svolgeranno in collaborazione con la Libreria internazionale Koinè di Sassari.

L’ingresso è libero per tutti gli eventi. Per ulteriori informazioni, visitate i canali ufficiali del Genera Festival.