Cor 17:18 Aeroitalia rafforza i voli con Cagliari per Natale i tratta di dodici voli aggiuntivi sulla tratta Milano Linate - Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino - Cagliari. Tra queste nuove frequenze anche 2 voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre



CAGLIARI - Aeroitalia procede con l’aggiunta dei primi ventidue voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggi in uno dei periodi più amati dell’anno. Si tratta di dodici voli aggiuntivi sulla tratta Milano Linate - Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino - Cagliari. Tra queste nuove frequenze anche 2 voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre.



«I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l’esigenza di altre prenotazioni» confermano dal vettore. «Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d’Italia durante il Natale e il Capodanno», dichiara Krassimir Tanev, CCO Aeroitalia.



«L’impegno di Aeroitalia è quello di rispondere con prontezza alle esigenze dei nostri passeggeri, specialmente in momenti dell’anno in cui la necessità di stare vicini ai propri cari diventa una priorità. Con questa iniziativa vogliamo non solo garantire un servizio di qualità, ma anche consolidare il nostro ruolo di vettore affidabile per la Sardegna e per l’intero territorio italiano».