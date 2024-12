Cor 7:25 Quinta vittoria per il Sassari Calcio Latte Dolce Quinta vittoria stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte nettamente 5-1 il Trastevere e sale così a 20 punti in classifica con le reti di Loru, Pulina (doppietta) e Sorgente (doppietta). Nel prossimo turno Piredda e compagni sfideranno la Lodigiani, in un’importante sfida salvezza.



SASSARI - Inizia nel migliore dei modi la partita dei biancocelesti: al 4’ lancio di Barracca che serve Loru che si ritrova a tu per tu con Manni e dopo essersi portato la palla sul mancino con una finta, il giocatore ex Vis Pesaro firma la rete del vantaggio (1-0 al 4’). Il Trastevere prova a riversarsi in avanti e al 10’ Lorusso va a un passo dal pareggio con un tiro che termina alto sopra la traversa. I sassaresi vogliono riscattare i tre ko di fila e al 20’ i biancocelesti raddoppiano: sugli sviluppi di un calcio di punizione Sorgente trova Pulina, che con un tiro potente dal limite trafigge Manni per il 2-0. Lorusso prova a caricarsi sulle spalle l’attacco romano e prima va vicino al gol con un calcio di punizione da 30 metri, poi al 31’ trova la rete del 2-1: cross dalla destra e il centravanti ex Flaminia con un tap-in sotto porta accorcia le distanze. Gli ospiti acquisiscono fiducia e Compagnone provando a sfruttare il vento a favore, con un tiro dalla distanza deviato da Pinna mette in difficoltà la retroguardia sassarese. Il primo tempo scivola via senza nessun’altra emozione e si va all’intervallo con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 2-1.



Al rientro dagli spogliatoi i sassaresi trovano subito la rete del 3-1: al 48’ Loru serve di prima Pulina, che dopo l’uno – due con Sorgente con una finta mette fuori posizione Giordani e realizza il terzo gol biancoceleste. Nemmeno il tempo di festeggiare il 3-1, che dopo 2’ arriva anche un’altra rete: Pulina ricambia il favore con Loru, che in area serve Sorgente e a porta vuota il giocatore campano firma il gol del 4-1. I due allenatori inseriscono forze fresche, con il Trastevere che non riesce a pungere in avanti e al 71’ è Di Paolo ad andare vicino al gol con un tiro ben respinto da Manni. Due minuti più tardi arriva, poi, il pokerissimo: disimpegno sbagliato dalla difesa del Trastevere con Sorgente che si ritrova a tu per tu con Manni e non sbaglia realizzando la quinta rete sassarese (5-1 al 73’).

Mister Setti regala minuti importanti anche a Sulas, giocatore del quartiere di Latte Dolce, cresciuto nelle giovanili biancocelesti e già allenato da mister Setti nel Settore Giovanile. Negli ultimi minuti non si registrano azioni degne di nota e dopo 92’ l’arbitro pone fine al match. Sassari Calcio Latte Dolce batte Trastevere 5-1 e ottiene tre punti importantissimi in chiave salvezza.



SASSARI LATTE DOLCE - TRASTEVERE 5-1

Sassari Calcio Latte Dolce: Marano; Barracca, Piredda, Pinna, Mudadu; Orlando, Tesio (15’ st Corcione); Pulina (25’ st Di Paolo), Loru (13’ st Kone), Castro (13’ st Ruggiu); Sorgente (33’ st Sulas). A disposizione: Panai, Del Giudice, Sanna, Grassi. Allenatore: Gabriele Setti



Trastevere: Manni; Conte (33’ st Cavaliere), Angelilli (15’ st Iacoponi), Mattia, Fragnelli (6’ st Dincoronato), Giordani, Calderoni, Crescenzo, Marsilii (21’ st Vacca), Compagnone (6’ st Ferrante), Lorusso. A disposizione: Lazzarini, Tocci. Allenatore: Marco Bernardini

Marcatori: 4’ Loru (SLD), 20’ Pulina (SLD), 31’ Lorusso (T), 48’ Pulina (SLD), 50’ Sorgente (SLD), 73’ Sorgente (SLD)

Ammonizioni: Pinna (SLD), Kone (SLD), Loru (SLD), Sorgente (SLD), Corcione (SLD), Compagnone (T), Angelilli (T), Lorusso (T)

Arbitro: Giovanni Matteo (sez. Sala Consilina)

Assistenti: Diego Alexander Huete Valdivia (sez. Milano), Luigi Fabrizio D’Orto (sez. Busto Arsizio)