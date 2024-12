Cor 9:14 Treno a idrogeno, comitati pronti a dare battaglia Il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, convocato il Consiglio aperto per mercoledì 11 dicembre alle ore 10 presso i locali della Sala riunioni "Lo Quarter"



ALGHERO - Il presidente del consiglio Comunale di Alghero Beniamino Pirisi ha convocato il Consiglio comunale aperto per mercoledì 11 dicembre alle ore 10,00 presso i locali della Sala riunioni "Lo Quarter", per discutere del progetto PNNR relativo al relativo al collegamento ferroviario Alghero Centro - Alghero Aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno in località Mamuntanas, proposto da Arst Sardegna e Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna.



«L’importante infrastruttura se realizzata con le modalità proposte nel progetto, ora in fase di autorizzazione, avrà un preoccupante impatto dal punto di vista sia ambientale che paesaggistico oltre che sulle aziende agricole e proprietà che verranno interessate. Riteniamo pertanto necessario ed importante che tutte le parti sociali del territorio siano correttamente informate di quanto si prevede di realizzare» scrivono i comitati organizzati sul territorio.



Nella foto: Mimmo Pirisi, presidente Consiglio comunale Alghero