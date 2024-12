Cor 11:07 Comitato Guardia Grande: presidente confermato Nei giorni scorsi si sono svolte presso il salone sociale di Guardia Grande le elezioni per il rinnovo delle cariche del comitato di Borgata Guardia Grande-Corea: Angelo Sanna confermato alla presidenza



ALGHERO - Nei giorni scorsi si sono svolte presso il salone sociale di Guardia Grande le elezioni per il rinnovo delle cariche del comitato di Borgata Guardia Grande-Corea, (Alghero). 19 candidati come da statuto essendosi presentata un'unica lista sono stati eletti con regolare svolgimento delle elezioni. Le operazioni di voto sono state eseguite da parte di due delegati appositamente nominate durante l'ultima assemblea pubblica. Successivamente i 9 eletti si sono riuniti per eleggere le nuove cariche che andranno a ricoprire il prossimo triennio. All'unanimità sono stati eletti: presidente Angelo Sanna, vicepresidente Andrea Cocco, segretaria Guendalina Dollorenzo, tesoriere Ivan Fais, consiglieri: Giovanni Carboni, Salvatore Delrio, Alessandra Monte, Giovanni Piu e Marco Sechi.