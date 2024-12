Cor 8:02 Olbia: sacchi di marijuana in zona industriale Provvidenziale l´intervento della Polizia. Una volta aperti per verificarne il contenuto, gli operatori hanno appurato che al loro interno era stato conservato un grosso quantitativo di marijuana di circa 1045 Kg



OLBIA - Proseguono i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Sassari, Dr. Filiberto Mastropasqua in ambito provinciale. Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato del Commissariato Pubblica sicurezza di Olbia, ha rinvenuto numerosi sacchi di nylon dal contenuto sospetto presso la locale zona industriale.



Sul posto, durante un passaggio, i poliziotti hanno notato la presenza di numerosi sacchi occultati nella vegetazione. Una volta aperti per verificarne il contenuto, gli operatori hanno appurato che al loro interno era stato conservato un grosso quantitativo di marijuana di circa 1045 Kg.



A seguito del rinvenimento della sostanza sono state avviate mirate attività di indagine volte all’identificazione dei responsabili, nonché finalizzate ad accertare se l’ingente carico in tale luogo fosse stato abbandonato o temporaneamente collocato per essere poi trasportato altrove.