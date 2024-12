Cor 22:27 Todde incontra i dipendenti Abbanoa Si è trattata di una riunione per discutere sulle prospettive dell’Azienda che gestisce il Servizio idrico integrato della Regione Sardegna e le sfida che verranno affrontate il prossimo anno



GAVOI - La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha partecipato, ieri a Gavoi, all’incontro con i dipendenti di Abbanoa dell’area Centro (Nuoro, Oristano e Ogliastra) organizzato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Giuseppe Sardu e composto dai consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri.



Si è trattata di una riunione per discutere sulle prospettive dell’Azienda che gestisce il Servizio idrico integrato della Regione Sardegna e le sfida che verranno affrontate il prossimo anno. Il tema fondamentale è il rinnovo della convenzione d'affidamento “in house” e la conferma di una gestione pubblica del servizio. L'incontro di Gavoi fa parte di una serie di tre incontri territoriali con tutti i dipendenti (circa 1300). Lunedì scorso a Sassari ha riguardato l'area Nord e martedì prossimo l'area Sud a Cagliari.



Sia la presidente Todde, sia il presidente del CdA di Abbanoa, Giuseppe Sardu, sono stati netti sulla necessità di confermare una gestione pubblica del servizio idrico integrato della Sardegna chiudendo qualsiasi possibilità a eventuali ingressi di partner privati. Per raggiungere questo obiettivo è stato evidenziato come Abbanoa possa migliorare la gestione del servizio, gli investimenti, ma soprattutto il rapporto con gli utenti, con i territori e con i suoi soci che sono, oltre alla Regione, anche la quasi totalità dei Comuni sardi: 342 su 377.