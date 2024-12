Cor 19:45 «Sulla Secal ci metto la faccia» E´ l´impegno, gravoso e sfidante - assunto ufficialmente davanti all´intero Consiglio comunale nella serata odierna (giovedì), in occasione della presentazione del Dup - dall´assessore alle Finanze del Comune di Alghero, Enrico Daga



Secal ci metto la faccia». E' l'impegno, gravoso e sfidante - assunto ufficialmente davanti all'intero Consiglio comunale nella serata odierna (giovedì), in occasione della presentazione del Documento Unico di Programmazione - dall'assessore alle Finanze del Comune di Alghero, Enrico Daga (nella foto).



Arriva in un momento particolarmente delicato per il futuro della partecipata comunale che si occupa di riscossione, al centro da settimane di grossi dubbi sulle reali capacità di gestione dei delicati servizi a lei attribuiti col contratto di affidamento del 2023 e travolta da pesanti polemiche circa il futuro e la sua stessa sopravvivenza. Non è mistero, infatti, che più di un dubbio ha investito il dirigente del settore finanziario del comune, il dottor Pietro Nurra, prima di liquidare l'acconto contrattuale di euro



Secal, come per altro la Società Alghero in House, sarà così oggetto di un vero e proprio progetto di rilancio: Lo ha garantito il delegato ai servizi finanziari della Giunta Cacciotto, Enrico Daga, garantendo così il massimo impegno, suo e della struttura, al fine di rilanciarne le attività nell'ottica di un efficentamento dei servizi da rendere alla città ed ai contribuenti algheresi. ALGHERO - «Sullaci metto la faccia». E' l'impegno, gravoso e sfidante - assunto ufficialmente davanti all'intero Consiglio comunale nella serata odierna (giovedì), in occasione della presentazione del Documento Unico di Programmazione - dall'assessore alle Finanze del Comune di Alghero, Enrico Daga ().Arriva in un momento particolarmente delicato per il futuro della partecipata comunale che si occupa di riscossione, al centro da settimane di grossi dubbi sulle reali capacità di gestione dei delicati servizi a lei attribuiti col contratto di affidamento del 2023 e travolta da pesanti polemiche circa il futuro e la sua stessa sopravvivenza. Non è mistero, infatti, che più di un dubbio ha investito il dirigente del settore finanziario del comune, ilPietro Nurra, prima di liquidare l'acconto contrattuale di euro 366mila euro che garantisce il funzionamento della società, negli ultimi tempi in gravissime condizioni di liquidità.Secal, come per altro la Società, sarà così oggetto di un vero e proprio progetto di rilancio: Lo ha garantito il delegato ai servizi finanziari della Giunta Cacciotto, Enrico Daga, garantendo così il massimo impegno, suo e della struttura, al fine di rilanciarne le attività nell'ottica di un efficentamento dei servizi da rendere alla città ed ai contribuenti algheresi.