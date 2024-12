Cor 9:34 Polo Tecnico, orientamento in via Diez e degli Orti Nelle due sedi ad Alghero di via Diez e di via degli Orti, i docenti presenteranno il Polo Tecnico dell’Istituto Roth, il settore Economico e il settore Tecnologico, con i loro percorsi formativi, gli ambienti di studio e le attività culturali e sportive



ALGHERO - L’Istituto Angelo Roth – Piazza Sulis, organizza tre incontri di orientamento per le famiglie e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di II grado della città e del territorio.

Nelle due sedi di via Diez e di via degli Orti, i docenti presenteranno il Polo Tecnico dell’Istituto Roth, il settore Economico e il settore Tecnologico, con i loro percorsi formativi, gli ambienti di studio e le attività culturali e sportive. I visitatori verranno informati sulla specificità degli Istituti Tecnici, che si configurano come scuole altamente formative. Un piano di studi che ha potenziato l’insegnamento dell’informatica, delle scienze e delle lingue, con molte ore di laboratorio per offrire agli studenti una formazione completa teorica e pratica.



Nella sede di via Diez, verranno presentate anche le aule specifiche del corso Geometri (CAT) in fase di riallestimento: laboratorio di Costruzioni e laboratorio AutoCad. In entrambe le sedi sarà possibile vedere le nuove aule laboratorio nate grazie ai fondi del PNRR, i nuovi Labs e le nuove Classroom e le nuove strumentazioni all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e i tradizionali laboratori linguistici, di informatica, il laboratorio di editing musicale, le palestre, i laboratori di scienze integrate.



I corsi di studio del polo Tecnico sono cinque: per il settore economico, Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing (indirizzo Sportivo) e Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometri), per il settore tecnologico, presso la sede di Via Diez. I corsi di Informatica e Telecomunicazioni, Elettrotecnica ed Elettronica per il settore tecnologico, si trovano presso la sede di Via degli Orti

Le due sedi accoglieranno famiglie e studenti a partire da sabato 14 dicembre dalle ore 16 alle ore 19. Le successive visite saranno possibili l’11 e il 25 gennaio. Un gruppo di docenti, coadiuvato dagli studenti, accompagnerà genitori e studenti alla scoperta dell’Istituto Tecnico. Sarà un’occasione importante per ricevere informazioni che aiutino tutti a operare una scelta consapevole, motivata e convinta.