Sa Segada coltiva tradizioni: food truck e musica Sabato una giornata dedicata alla promozione e valorizzazione delle tradizioni del nostro territorio nell´ambito del calendario dedicato al Cap d´Any 2025



ALGHERO - Il Comitato di borgata Sa segada - Tanca Farrà, con il patrocinio del Comune di Alghero e di Fondazione Alghero, nell'ambito del calendario dedicato al Cap d'Any 2025 ha organizzato per sabato 14 dicembre l'iniziativa "Coltiviamo Tradizioni". Una giornata dedicata alla promozione e valorizzazione delle tradizioni del nostro territorio. La giornata avrà avvio alle ore 10 e il programma prevede dalle ore 10 alle ore 18 laboratori e stands, dalle ore 12 intrattenimento musicale e per terminare alle 18 l'accensione dell'albero di natale. Sarà possibile pranzare in borgata presso il food truck. Il Comitato inoltre fa sapere che per l'intera giornata sarà possibile donare beni di prima necessità per l'iniziativa "il Miracolo di Natale".