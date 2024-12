Cor 11:40 Arriva la Todde, scritte allo Scientifico di Alghero Sono comparse nella giornata di giovedì, a poche ore dall´annunciata presenza della Governatrice Alessandra Todde, attesa presso il liceo algherese sabato mattina



ALGHERO - "Sistemate questa scuola". La scritta nera realizzata con bomboletta spray sul muro perimetrale all'ingresso del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero comparsa giovedì - nelle intenzioni di qualche studente movimentista - avrebbe dovuto, probabilmente, accogliere la presidente della Regione Alessandra Todde, annunciando lei presunti disservizi strutturali. La presidente è infatti attesa presso il liceo di Via XX Settembre nella mattinata di sabato (ore 10) per un incontro con gli studenti ed i professori, inserito all'interno del ciclo "Scuola, Lavoro, Ambiente e Sanità, quali prospettive per le giovani sarde e i giovani sardi". All'incontro organizzato in collaborazione tra l'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Alghero e la presidenza della Regione, parteciperanno i dirigenti scolastici Angelo Parodi (Roth) e Mario Peretto (Fermi).