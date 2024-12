Cor 10:00 Cantant a Nadal: Micro Panta Rei al Quarter I veri protagonisti saranno i Micro Panta Rei, un coro formato da bambini di 4 e 5 anni della Scuola d’Infanzia di Via Matteotti. Appuntamento questa sera alle ore 18.30



ALGHERO - Questa sera, sabato 14 dicembre, ore 18.30, nella Sala Conferenze della Fondazione Alghero, al Quarter, si terrà un Concerto natalizio per bambini e famiglie. I veri protagonisti saranno i Micro Panta Rei, un coro formato da bambini di 4 e 5 anni della Scuola d’Infanzia di Via Matteotti. Divulgare l’algherese cantando: questo è l’obiettivo del Progetto portato avanti dalla Scuola d’Infanzia dell’I.C. 3 con l’Associazione Panta Rei.



E così i bambini presenteranno un repertorio algherese tra i più classici, dalla catalana Joan petit a Barba barbeta e La capel.linada Xù Franciscu a Anem anem anant per chiudere con Mans manetes.

Ecco i nomi delle maestre impegnate nel Progetto: Sez A : Giuseppina Del Giudice, Alessandra Fiori, Paola Mura. Sez. B: Tiziana Gallucci, Sandra Sanna, Tiziana Meloni. Sez. C: Daniela Nieddu, Evelyn Canu, Giovanna Carta. Sez. N: Francesca Culeddu, Teresa Puggioni.



Per poter realizzare questo progetto le maestre hanno chiamato come esperto esterno il Prof. Antonello Colledanchise, che dal 1978 collabora con le scuole insegnando agli alunni i canti popolari antichi. Sarà presente inoltre il soprano Susanna Carboni, un’ospite d’eccezione, che con Antonello Colledanchise presenterà alcune canzoni in algherese per bambini e genitori.