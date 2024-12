Cor 20:24 Ad Alghero la Giornata Internazionale del Migrante Martedì 17 Dicembre ad Alghero la Giornata Internazionale del Migrante per il Progetto SAI “Junts” del Comune di Alghero e del GUS Gruppo Umana Solidarietà



ALGHERO - Martedì 17 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dei Migranti istituita dalle Nazioni Unite, si terrà ad Alghero un evento di sensibilizzazione del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione ex SPRAR) “Junts” del Comune di Alghero e GUS (Gruppo Umana Solidarietà) in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero. Per l'occasione è stata organizzata una doppia proiezione del pluripremiato film “Io Capitano” di Matteo Garrone (Italia-Belgio 2023, durata 121 minuti).



Il film, basato su diverse storie vere di emigrazione dal continente africano all’Italia attraverso il Mediterraneo, sarà proiettato alla presenza straordinaria dell’attore coprotagonista Moustapha Fall, originario di Dakar. Con l’equipè degli operatori e referenti del progetto SAI di Alghero, il 17 dicembre l'attore senegalese Fall sarà presente in sala per il matinée riservato alle scuole cittadine al Cinema Miramare di Alghero e poi la sera alle ore 19.00 nella Sala Conferenze de Lo Quarter per un dibattito con il pubblico al termine della proiezione.



L’opera - un’odissea contemporanea che racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, attraverso le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell’essere umano - ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, come il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, la candidatura ai Premi Oscar nella cinquina dei migliori film internazionali e ai Golden Globe del 2024 nella categoria al miglior film straniero e ben 7 premi ai David di Donatello 2024.