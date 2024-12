Cor 12:52 Minacciato con la pistola per avere 50mila euro Arrestati due malviventi ad Alghero: 16 e 32 anni Alghero, due arresti per sequestro di persona ed estorsione: «Imprenditore minacciato con una pistola per avere 50mila euro». Tutti i dettagli nel corso di una conferenza stampa in Questura a Sassari



ALGHERO - Estorsione e sequestro di persona. E' l'accusa, in concorso tra loro, che ha portato in cella due algheresi, un 16enne e un 32enne (uscito dal carcere di recente dopo aver scontato una condanna per omicidio). Entrambi sono stati arrestati all'alba di oggi dalla squadra mobile di Sassari dove in mattinata si è tenuta una conferenza stampa alla presenza del dirigente della squadra mobile Michele Mecca.



Secondo i dettagli raccontati dagli inquirenti, i due avrebbero minacciato con una pistola un noto imprenditore del settore nautico di Alghero costringendolo a salire in macchina con loro. L'uomo sarebbe stato portato una stradina campestre sulla litoranea per Bosa e qui, dopo averlo pestato, hanno sparato un colpo di pistola contro lo sportello della sua auto per costringerlo a dar loro 50mila euro.



L'imprenditore 43enne, sarebbe così andato insieme ai due malviventi nella propria abitazione ed avrebbe consegnato loro circa 10mila euro in contanti con l'impegno di versare loro il restante "pizzo" in tempi brevi. La polizia avrebbe lavorato a lungo per convincere l'uomo - comprensibilmente terrorizzato - a collaborare con gli inquirenti per l'identificazione dei due malviventi che al momento si trovano rinchiusi nei carceri di Bancali e Quartucciu.



articolo in aggiornamento