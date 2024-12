Cor 11:51 Sassari: schiacciato tra camion e auto Passante trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso di Sassari questa mattina al Corso Vittorio Emanuele II. Sul posto forze dell´ordine e vigili del fuoco



SASSARI - Incidente stradale questa mattina (lunedì) a Sassari, alle 04:15 circa, in corso Vittorio Emanuele II. Un'autovettura in fase discendente si è scontrata con tre auto in sosta, tra cui un mezzo per la raccolta dei rifiuti, coinvolgendo un passante trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso. La squadra dei pompieri ha proceduto col mettere le vetture in sicurezza. Sul posto due ambulanze del 118 e la volante della Polizia Stradale per i rilievi di rito.