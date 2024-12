Cor 7:18 Gli artigiani di Sardegna atterrano in aeroporto Dopo Olbia il viaggio alla scoperta dell’artigianato d’eccellenza si sposta ad Alghero, dove sarà allestita una grande mostra mercato alla presenza di 16 artigiani che daranno dimostrazione con laboratori e workshop delle loro lavorazioni



ALGHERO - Artigiani in Aeroporto, la manifestazione promossa dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, finalizzata alla promozione e alla valorizzazione dell’artigianato artistico dell’isola attraverso il sistema aeroportuale, atterra nello scalo di Alghero il 19/20 dicembre. Organizzata in collaborazione con le società di gestione degli Aeroporti di Alghero, Sogeaal e Olbia, Geasar, sarà ospitata nelle main hall dello scalo algherese e ancora una volta avrà come protagonisti gli artigiani della vetrina dell’artigianato artistico della Regione Sardegna.



Dopo Olbia il viaggio alla scoperta dell’artigianato d’eccellenza si sposta ad Alghero, dove sarà allestita una grande mostra mercato alla presenza di 16 artigiani che daranno dimostrazione con laboratori e workshop delle loro lavorazioni. Sarà possibile acquistare i loro manufatti, rappresentativi dei settori inseriti all’interno della vetrina dell’artigianato artistico della Sardegna.

Ma non solo. “Artigiani in Aeroporto” sarà l’occasione per coinvolgere i passeggeri in partenza. Durante ogni giornata verranno premiati 8 fortunati passeggeri che riceveranno in regalo uno dei manufatti realizzati dai maestri artigiani presenti, portando così con sé un autentico pezzo di Sardegna.



L’evento sarà accompagnato da musica e concerti della tradizione, collegamenti in diretta radio e attività di animazione. Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Sogeaal – Aeroporto di Alghero e Geasar – Aeroporto di Olbia «Stiamo lavorando perché l’aeroporto diventi sempre più un punto di riferimento culturale del territorio, non solo una porta di ingresso all’isola ma un luogo vivo e aperto alla comunità. In questa direzione accanto alla Mostra del Romanico, visitabile tutti i giorni sino al 31 dicembre 2024, Artigiani in aeroporto è un appuntamento aperto a tutti i cittadini e alle famiglie che vogliono scoprire le eccellenze dei nostro artigianato e fare qualche acquisto natalizio».



Il Programma Artigiani in Aeroporto - Alghero. Le due giornate saranno arricchite da momenti di intrattenimento grazie allo speaker radiofonico Max Borrelli, Agrodeejay Artigiano del vino e della musica tra Radio e Spettacoli dal 1979. A lui l’arduo e divertente compito di creare il contatto tra i maestri artigiani e il pubblico presente, passeggeri e non, intervistandoli e premiandoli, e di presentare gli artisti che animeranno la zona centrale dell’aeroporto. Non mancheranno momenti musicali ed esibizioni a cura di Beppe Dettori. In particolare, Alghero il 19 dicembre vedrà la partecipazione del Coro di Bonorva "Paulicu Mossa" diretto dal maestro Marco Lambroni. Per l’occasione i parcheggi dell’Aeroporto saranno accessibili gratuitamente per chi si recherà a visitare l’esposizione degli artigiani.