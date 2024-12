S.A. 10:14 Ercole Olivario: premio ai Fratelli Pinna di Sassari È l la Società agricola Fratelli Pinna ss di Sassari il produttore sardo che si è aggiudicato la Menzione di merito Giovane Imprenditore, riservata al titolare under 40 che ha ottenuto il miglior punteggio, tra le olive da tavola partecipanti



SASSARI - C’è anche la Sardegna tra i vincitori della quarta edizione del concorso nazionale “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola” 2024. È l la Società agricola Fratelli Pinna ss di Sassari il produttore sardo che si è aggiudicato la Menzione di merito Giovane Imprenditore, riservata al titolare under 40 che ha ottenuto il miglior punteggio, tra le olive da tavola partecipanti. La cerimonia di proclamazione dei vincitori della quarta edizione del concorso nazionale “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, nato con l’obiettivo di valorizzare il settore delle olive da mensa, sostenendo le imprese nel miglioramento della qualità del prodotto e nella diversificazione produttiva, valorizzando la tipicità come espressione delle diverse tradizioni olivicole dei territori di origine e incoraggiando i produttori ad orientarsi verso una fetta di mercato con ampie possibilità di sviluppo ed ancora poco valorizzata, si è tenuta lo scorso martedì 17 dicembre 2024, a Perugia, presso la Camera di Commercio dell’Umbria. La cerimonia di premiazione dei produttori di olive da tavola risultati vincitori della quarta edizione del concorso nazionale sarà il 15 e 16 maggio 2025, in concomitanza con la premiazione dei vincitori della XXXIII edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario 2025.