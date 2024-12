S.A. 8:31 Ad Alghero approvato il Dup Via libera all´approvazione del documento unico di programmazione che guiderà l’operato dell’Amministrazione comunale nel prossimo triennio, con 15 voti favorevoli, due astenuti e un contrario



ALGHERO - Nell'Aula algherese la maggioranza ha approvato il Dup, il documento unico di programmazione che guiderà l’operato dell’Amministrazione comunale nel prossimo triennio, con 15 voti favorevoli, due astenuti e un contrario. «Sosteniamo gli obiettivi strategici illustrati dagli assessori e dal sindaco nell’ultima seduta di Consiglio con la convinzione che possano costituire l’effettivo cambio di passo che la città ci chiede a gran voce» spiegano i partiti e movimenti di centro-sinistra: «All’interno del documento si presta infatti grande attenzione ai temi più sentiti dalle persone: l’igiene e il decoro, le opere pubbliche, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il turismo, la riqualificazione e rigenerazione urbana per ridare vita al porto, al colle del Balaguer, alla Piazza dei Mercati e completare le opere incompiute come Palazzo Civico e la circonvallazione».



E ancora: «grande spazio alla cultura e all’identità linguistica, fondamento della nostra comunità, senza dimenticare l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, il sostegno alle imprese con il rilancio dei mercati civici cittadini, la valorizzazione dei prodotti della pesca e delle attività complementari, lo sport come volano dell'economia locale e mezzo di contrasto al disagio giovanile e una lunga serie di azioni nel sociale, dal sostegno alla genitorialità all’inclusione, alla creazione di un polo socio-sanitario, alle politiche giovanili, agli anziani». Un plauso al lavoro della Giunta «per aver programmato il futuro della città con grande senso di responsabilità e spirito di collaborazion»e arriva da AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, Orizzonte Comune, Partito Democratico.