Ad Alghero arriva il fantasy natalizio

ALGHERO - Ignazio Chessa protagonista del suo spettacolo natalizio dal titolo "Rodani Christmas" in programma lunedì 23 dicembre alle ore 18.30, presso l'Alguer Hall a Lo Qualter di Alghero. Si tratta di un fantasy Christmas prodotto da Lo Teatrí che rientra nel calendario di eventi del Cap d'Any de L'Alguer. Gianni, di cognome Gianni, insomma Gianni Gianni, ma per gli amici solo Gianni, sarà il portavoce dei burattini per Babbo Natale. I burattini hanno scritto le loro letterine e Babbo Natale gli porta i regali prima dei bambini perché altrimenti non ce la fa a soddisfare anche le loro richieste. Elfonsino, il cavallo Donato, il leone Leonardo, il Mago Tucky, la Mucca Lolla e altri amici, con le loro esibizioni riusciranno a fare sorridere i bambini e chissà se Gianni Gianni riuscirà a fare arrivare anche Babbo Natale?



Nella foto: Ignazio Chessa