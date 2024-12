Cor 10:37 Crollo soffitto aeroporto di Alghero, imputati assolti Assolti ieri nel processo svoltosi presso il Tribunale di Sassari perché il fatto non costituisce reato. Nell´incidente del 2020 era rimasto lievemente ferito un finanziere in servizio presso lo scalo aeroportuale gestito da Sogeaal



ALGHERO - Giuseppe Senes e Antonio Andrea Delogu, rispettivamente rappresentante legale della ditta Procart e direttore dei lavori, sono stati ritenuti non responsabili del crollo del soffitto di cartongesso avvenuto nell'aeroporto di Alghero il 4 giugno 2020. Sono stati assolti nella giornata di giovedì nel processo svoltosi presso il Tribunale di Sassari perché «il fatto non costituisce reato». Nella discussione il Pubblico Ministero aveva invece sollecitato la condanna a un anno di reclusione per «disastro colposo». Nell'incidente era rimasto lievemente ferito un finanziere in servizio presso lo scalo aeroportuale gestito da Sogeaal.