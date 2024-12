S.A. 19:48 Ztl: pass in scadenza ad Alghero Sono in scadenza ad Alghero i Pass Ztl al 31/12/2024 e le domande di rinnovo dovranno essere compilate e presentate entro il termine del 31/01/2024



ALGHERO - Sono in scadenza ad Alghero i Pass Ztl al 31/12/2024 e le domande di rinnovo dovranno essere compilate e presentate entro il termine del 31/01/2024. Si rammenta che i moduli sono scaricabili dal sito del Comune di Alghero al seguente link https://comune.alghero.ss.it/it/amministrazione/unita-organizzativa/Polizia-locale-00001/, da inviare con mail a: ztl@comune.alghero.ss.it o protocollo@pec.comune.alghero.ss.it oppure ritirabili e consegnabili presso lo sportello del Comando di Polizia Locale sito in Via Mazzini n° 184.