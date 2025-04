Cor 11:08 Riaperta la strada per il mare dell’Argentiera Il proprietario degli immobili pericolanti, per i quali era stata emessa l’ordinanza di chiusura della strada, ha comunicato la cessazione dello stato di pericolo



SASSARI - Da ieri (venerdì) via Carbonia, all’Argentiera, è riaperta al traffico e ai pedoni. Il proprietario degli immobili pericolanti, per i quali era stata emessa l’ordinanza di chiusura della strada, ha comunicato la cessazione dello stato di pericolo «col conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza, delle caratteristiche di idoneità statica, strutturale e di decoro» si legge nella nota. È stato così revocato il provvedimento e ora via Carbonia è percorribile.