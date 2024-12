Cor 14:49 Bruno Cattari presenta Sonorus Terra, acqua, cielo, un progetto videomusicale ideato dal filmaker Bruno Cattari, autore delle immagini e del montaggio, sonorizzato dal vivo da Raimondo Dore (pianoforte), Salvatore Maltana (contrabbasso), Marcello Peghin (chitarre) e Paolo Zuddas



ALGHERO - Il 23 dicembre, alle 21.00, al Teatro Civico, la Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con la Fondazione Alghero e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, presenta Sonorus. Terra, acqua, cielo, un progetto videomusicale ideato dal filmaker Bruno Cattari, autore delle immagini e del montaggio, sonorizzato dal vivo da Raimondo Dore (pianoforte), Salvatore Maltana (contrabbasso), Marcello Peghin (chitarre) e Paolo Zuddas (percussioni), autori della colonna sonora originale.



«Foglie, mare, alberi, animali, nuvole, un viaggio immersivo tra le immagini e i suoni di una natura che l’uomo moderno, sopraffatto dal caos urbano, dal cemento e dalle fascinazioni digitali, non è più in grado di ascoltare e di vedere. Sonorus ci riporta ad una visione semplice, istintiva e immediata della vita, ricordandoci che la vera alternativa è solo nel legame primordiale che abbiamo con la natura», spiega Bruno Cattari.



L’evento rientra nel programma del Cap d’Any 2024.2025. Ingresso a pagamento. Prevendita a partire dal 22 dicembre Info e costi: +39 376 24 86 698 (Compagnia Teatro d’Inverno).