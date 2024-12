Cor 17:04 Poste, passaporti in 7 uffici di Sassari La novità prevista dal progetto “Polis” disponibile anche negli uffici postali di 85 comuni della provincia al di sotto dei 15.000 abitanti. Disponibile anche il servizio di consegna a domicilio



SASSARI – Da alcuni giorni, in sette uffici postali di Sassari e in altre 85 sedi nei comuni della provincia al di sotto dei 15.000 abitanti, è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico. Si arricchisce ulteriormente, quindi, il numero delle città e dei paesi nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.



Le sedi. Nel territorio del comune di Sassari è possibile presentare la richiesta di prima emissione e di rinnovo del passaporto elettronico presso gli uffici postali di Sassari Centro (via Brigata Sassari), Sassari 3 (via Alghero), Sassari 4 (via Forlanini), Sassari 5 (via Luna e Sole), Sassari 7 (via Chiarini), Campanedda e Li Punti. Effettuare la richiesta è semplice. Nei 7 uffici postali cittadini sarà necessario prenotare il proprio appuntamento attraverso il sito Poste o l’App mentre in tutte le altre sedi della Sardegna Settentrionale abilitate al servizio sarà sufficiente recarsi allo sportello o richiedere il ticket (laddove presente il gestore delle attese) e consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro.



In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane, sarà l’operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. In Sardegna la novità, partita nei mesi scorsi in otto uffici postali della parte meridionale dell’isola, verrà progressivamente estesa a tutti i comuni della regione. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.