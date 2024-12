S.A. 11:47 Istituto Verdi saluta il 2024 e inizia i corsi a gennaio La degna conclusione di un altro anno intenso, legato a filo al 2023, in cui questa istituzione della città di Alghero ha celebrato i suoi primi 75 anni. A gennaio i nuovi corsi



ALGHERO - Un mese di dicembre da incorniciare questo del 2024 per l’Istituto Artistico Musicale “Verdi” di Alghero. La degna conclusione di un altro anno intenso, legato a filo al 2023, in cui questa istituzione della città di Alghero ha celebrato i suoi primi 75 anni. Gli appuntamenti del mese di Natale si sono incastonati all’interno di un corollario di più eventi, spalmati in tutto l’arco dell’anno, tre dei quali unici come Romanza senza parole, del mese di settembre, nell’ambito delle celebrazioni per Sant Miquel, la mostra Le Forme della Musica” e il concerto spettacolo “Leggero, leggerissimo, praticamente senza peso...”, al Teatro Civico.



Tutti e tre gli appuntamenti sono stati apprezzati per il loro valore, gli ospiti di caratura internazionale, come il musicista/designer Lorenzo Palmeri, e per quello che hanno rappresentato per l’istituto ma soprattutto per la città di cui il Verdi, è ormai un pilastro culturale di alto valore che lo ha visto all’interno anche nel calendario degli eventi di Natale e Cap D’Any, targato Comune e Fondazione Alghero. Sono elevati i numeri registrati da tutti gli eventi dell’Istituto che ha trovato casa temporaneamente nella scuola media di Via Orsera a Fertilia. Un lavoro intenso da parte del direttivo, di maestri, alunni e artisti che alla fine è stato ripagato dal calore del pubblico, intervenuto in gran numero ad ogni appuntamento.



A questo si aggiunge la soddisfazione per il Premio Santa Cecilia che lo IAM ha ricevuto quest’anno dalla Banda Musicale “Dalerci”. Senza tralasciare la pubblicazione delle graduatorie per gli ingressi ai corsi che prenderanno il via a Gennaio 2025, che ha visto un ulteriore e consistente aumento del numero di domande. Insomma un altro anno di grandi soddisfazioni, accompagnate da numeri importanti che testimoniano per l’Istituto Artistico Musicale Verdi che si appresta ad affrontare un nuovo anno ricco di programmazione novità.