S.A. 14:13 Tarantini, un anno di competizioni e successi Il Tarantini Fight Club traccia un bilancio di un periodo "d´oro", con 37 medaglie nazionali, per gli atleti e le discipline della Muay thai e Mma in Sardegna



SASSARI - Un anno ricco di impegni e risultati: il 2024 per il Tarantini Fight Club di Sassari è l'anno che consente alla società sassarese di consolidare la sua presenza ai vertici delle arti marziali miste e della Muay thai in Italia e all'estero. A parlare sono gli impegni e i risultati, con la partecipazione a eventi nazionali e internazionali e una fine stagione con 38 medaglie (37 a livello nazionale) e numerosi riconoscimenti. Il 2024 ha visto il team guidato da Angelo Tarantini e Vincenzo Casu gareggiare in competizioni di rilievo come il Trofeo Coni, i campionati nazionali di Thai ed Mma, i Campionati del Mediterraneo, gli Europei e i Mondiali di Thai e Mma.



Quattro atleti hanno vestito la maglia azzurra, portando il nome del club sui tatami e nelle gabbie internazionali: Jessica Meloni (Senior), Matteo Dore (Junior), Beatrice Cau (Youth) e Mattia Fois (Youth). «Portare quattro atleti in nazionale è un risultato che premia il lavoro di squadra e la costanza negli allenamenti”», spiega Angelo Tarantini, maestro e guida del team. I risultati dicono tutto: 15 medaglie nella muay thai e 22 nelle Mma ai campionati nazionali, confermando il Tarantini Fight Club come la migliore società in Sardegna e tra le prime a livello nazionale.



Sul fronte organizzativo, il Tarantini Fight Club ha curato tre eventi di Mma, tra cui un’importante tappa della Cage Warriors Academy, consolidando la propria posizione anche nell’organizzazione di eventi sportivi. L’impegno del club non si è fermato alle competizioni. Il progetto educativo avviato a ottobre ha portato le Mma nelle scuole, grazie all’impegno di Michela Demontis e Angelo Tarantini, avvicinando i giovani a questa disciplina. L’obiettivo per il 2025 è quello di far crescere nuove generazioni di atleti e consolidare i traguardi raggiunti.