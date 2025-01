S.A. 9:24 Alghero festeggia il suo Cap d´Any

In 20mila al Piazzale della Pace Ad iniziare la serata il dj Mirko Serra, a seguire l´intrattenimento di Sara Jane Ranieri e Simone Paleari che hanno accompagnato il pubblico fino alla mezzanotte e poi spazio ai Negramaro che hanno acceso il pubblico del Piazzale della Pace. Alghero è sempre il primo Capodanno della Sardegna: le prole del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu



ALGHERO - Il Cap d'Any si conferma il Capodanno della Sardegna. I Negramaro anno acceso il palco del Piazzale della Pace con l'inconfondibile voce di Giuliano Sangiorgi che ha dato il benvenuto al nuovo anno sulle note di "Meraviglioso" e "Nuvole e lenzuola", tra i pezzi più amati della band pugliese. Ad iniziare la serata il dj Mirko Serra, a seguire l'intrattenimento di Sara Jane Ranieri e Simone Paleari che hanno accompagnato il pubblico fino alla mezzanotte e al brindisi sul palco con il sindaco Raimondo Cacciotto, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e gli assessori Piras, Selva e Sanna.



«Con le oltre 20.000 persone tra l'interno del Piazzale della Pace, che per questioni di sicurezza può accogliere solo 15.500 persone, e le presenze all'esterno, Alghero ancora una volta dimostra di essere il Capodanno di Sardegna. Per conto mio non posso che ringraziare pubblicamente tutte quelle persone che lo hanno reso possibile: In primis tutto il personale della Fondazione, le Associazioni di Volontariato di Alghero, le Forze dell'ordine e chiunque ha reso tutto questo possibile. Grazie, grazie ed ancora grazie» le parole del presidente della Fondazione Graziano Porcu. Il Cap d'Any è organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, in collaborazione con Shining Production e con il contributo della Regione Sardegna.