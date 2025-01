S.A. 12:08 E´ Leonardo il primo nato in Gallura Il bimbo si chiama Leonardo ed è figlio di una coppia originaria di Gaeta, ma residente a Palau: Veronica D’Asti, 28 anni, operatrice del settore Viaggi e Turismo, e Fabrizio Capraro, 42 anni, militare della Guardia Costiera



OLBIA - È azzurro il primo fiocco appeso alla porta dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia nel 2025. Il bimbo si chiama Leonardo ed è figlio di una coppia originaria di Gaeta, ma residente a Palau: Veronica D’Asti, 28 anni, operatrice del settore Viaggi e Turismo, e Fabrizio Capraro, 42 anni, militare della Guardia Costiera. Leonardo è nato alle 6:33 di questa mattina con parto naturale e ha pesato 3,280 kg.



«È una gioia incredibile, che dobbiamo ancora realizzare – commenta Veronica, la mamma del primo nato in Gallura – perché Leonardo è il nostro primo figlio. L’emozione sarà enorme anche per i nonni, visto che per quelli materni si tratta del primo nipotino e per i paterni del secondo. Non vediamo l’ora di presentarglielo». La Direzione Aziendale della Asl Gallura coglie l’occasione per porgere i migliori auguri alla famiglia del piccolo Leonardo.