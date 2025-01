S.A. 15:27 Cap d´Any: tutti gli eventi fino al 6 gennaio Il 2 e 3 gennaio, alle ore 21, il Teatro Civico ospiterà la commedia algherese. Poi ancora teatro con uno spettacolo di stand-up comedy, sport con una regata di vela, musica con il concerto di Franca Masu e infine la chiusura con gli eventi dell´Epifania



ALGHERO - Proseguono gli eventi del Cap d'Any ad Alghero. Il 2 e 3 gennaio, alle ore 21, il Teatro Civico ospiterà la commedia algherese Les batulelles del carrer del portxo, presentata dall'Obra Cultural de l’Alguer, liberamente ispirata a “La rosa gialla” di Camillo Vittici, tradotta e adattata alla lingua algherese da Giovanni Irranca. Sempre venerdì 3 Gennaio, dalle ore 18:00, nel centro storico, i più piccoli potranno partecipare a Caccia al tesoro – kids, una divertente gara a premi in tema Befana organizzata dal CCN Al Centro Storico. Alle 18:30, la Cattedrale di Santa Maria farà da cornice alla proiezione del concerto El Cant de la Sibilla a les Catedrals de la Mediterrània, a cura del Coro Polifonico Algherese.



Fino all'8 gennaio, sarà possibile visitare la mostra Lligams, esito della residenza artistica del fotografo Gianpaolo Arena e a cura di Sonia Borsato presso le Sale espositive de Lo Quarter, tutti i giorni dalle 16 alle 20. Sabato 4 gennaio, spazio alla musica e alla comicità: dalle ore 18:00, il Museo del Corallo ospiterà la performance artistico-musicale This is water, curata dall'APS Il Colombre, mentre alle 21.00, al Teatro Civico, nuovo appuntamento con la rassegna Teatri di Prima Necessità con lo spettacolo di stand-up comedy C’è un po’ di tensione di Sandro Cappai. Domenica 5 gennaio, dalle ore 10:30, appuntamento sportivo con la regata Vento de l'Alguer, valida per il campionato sociale invernale di vela d’altura.



Mentre alle 19:45, la maestosa cornice della Cattedrale di Santa Maria ospiterà il concerto Dalla Terra al Cielo di e con Franca Masu, accompagnata da Fausto Beccalossi, Luca Falomi e Salvatore Maiore. Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, moltissimi gli appuntamenti in programma: dalle ore 10:30, in Largo San Francesco, tornerà Les Estrenes, la Festa dels Reis d’Orient, con animazioni per bambini e l’accompagnamento musicale di Àngel Maresca, Lo Barber, a cura della Plataforma per la Llengua in collaborazione con i gruppi Scout di Alghero (Agesci Alghero 2 e Alghero 4).

Sempre dalle 10:30 alle 12:30, la Befana Rina animerà le vie del centro storico incontrando i bambini.



Cambio di location per la tradizionale commedia curata dalla Nuova Piccola Compagnia e la discesa della Befana dei Vigili del Fuoco. L'evento si terrà in Piazza Sulis con inizio alle 16.30 con la distribuzione dei biglietti della lotteria delle calze della Befana, alle 16.45 la commedia Le disavventure di un birbante, una libera interpretazione di Pinocchio di Carlo Collodi curata dall’associazione La Nuova Piccola Compagnia. Alle 17:30 la spettacolare discesa della Befana dei Vigili del Fuoco. Il ricco programma si concluderà lunedì sera, nella Chiesa della Mercede, con l’ultimo appuntamento del Cants del Llum, concerto corale a cura dell’Associazione Canora Folkloristica Nova Alguer. Il programma completo del Cap d'Any 2024-2025 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. È organizzato dal Comune e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con numerose associazioni del territorio con il contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo.