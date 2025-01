S.A. 17:00 Baralles a Teatro: confronto sullo spopolamento Con ospiti Daniela Falconi e Marcello Orizi, l’evento dell’associazione Ginquetes ha portato alla luce le voci della città. L’incontro ha visto una vivace partecipazione da parte di tanti giovani algheresi, rientrati in città per le vacanze natalizie, che hanno avuto modo di raccontare le proprie esperienze di migrazione



ALGHERO - Una grande partecipazione di giovani algheresi ha caratterizzato l’evento Baralles: Isola che va, isola che resta, che si è svolto il 27 dicembre al Teatro Civico di Alghero. Durante la serata, moderata da Ignazio Caruso e Claudio Simbula, il pubblico ha avuto l’opportunità di confrontarsi sul tema dello spopolamento e sulle possibili soluzioni per il futuro della città e dell’isola. Insieme a Daniela Falconi, Sindaca di Fonni e Presidente di ANCI Sardegna, e Marcello Orizi, fondatore di Prossima Isola, sono stati trattati temi cruciali come l’agricoltura, l’impresa digitale, l’accesso alla casa e i problemi legati ai trasporti e ai servizi, che vedono la Sardegna, e Alghero in particolare, affrontare sfide significative. L’incontro ha visto una vivace partecipazione da parte di tanti giovani algheresi, rientrati in città per le vacanze natalizie, che hanno avuto modo di raccontare le proprie esperienze di migrazione. Alcuni hanno sottolineato come la mancanza di opportunità lavorative e di servizi adeguati, come i trasporti e l’assistenza sanitaria, li abbia costretti a trasferirsi in altre città.



Altri, invece, hanno evidenziato la difficoltà di avviare progetti imprenditoriali e la necessità di incentivi per i giovani che vogliono creare start-up innovative, in particolare nei settori tecnologico, chimico e agricolo. Un tema ricorrente è stato l’importanza di una maggiore connessione con l’Isola e il miglioramento dei servizi per attrarre giovani professionisti e creare un futuro sostenibile per Alghero. Durante la serata sono emersi anche numerosi commenti dal questionario online, con riflessioni e proposte concrete per il rilancio delle aree rurali e per affrontare il fenomeno dello spopolamento, puntando su politiche di inclusione sociale, miglioramento dei trasporti, e supporto all’agricoltura locale. L’evento, che ha visto il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, è stato un momento importante di confronto e riflessione per la comunità algherese. Le registrazioni dell’incontro saranno presto disponibili sotto forma di podcast su YouTube, Spotify e altre principali piattaforme, per permettere a tutti di ascoltare le proposte e le riflessioni emerse.