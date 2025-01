S.A. 16:42 Tredici titoli per la stagione di prosa ad Alghero Oggi la presentazione del calendario degli appuntamento al Teatro Civico Gaví Ballero organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni, con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero e con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna e il contributo della Fondazione di Sardegna.



ALGHERO - Sguardi sulla contemporaneità con la Stagione 2024-2025 di Prosa | Danza e Circo

Contemporaneo al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero organizzata dal CeDAC / Circuito

Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria

Ciabattoni, con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero e

con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della

Sardegna e il contributo della Fondazione di Sardegna. Tredici titoli in cartellone da dicembre

ad aprile, tra riletture di classici e testi di autori contemporanei, raffinate coreografie e incursioni

nel nouveau cirque, con i grandi protagonisti della scena, da Lella Costa, che propone un'inedita

versione dell' “Otello” dalla parte di Desdemona con la regia di Gabriele Vacis, a Lucia Vasini con Lorenzo Lavia, Paolo Triestino e Carmen Di Marzo ne “Le Gratitudini” dal romanzo di

Delphine de Vigan, una pièce poetica sulla riconoscenza e sulla solidarietà umana.



Sbarcano sulla Riviera del Corallo anche Rosita Celentano e Attilio Fontana con l'algherese Stefano Artissunch (che firma la regia) ne “L’Illusione Coniugale”, maliziosa commedia di Éric Assous su amore e tradimenti, Enzo Decaro (esponente della nuova comicità napoletana, da La Smorfia con Massimo Troisi e Lello Arena) interpreta il commendator Gervasio Savastano in “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo e Veronica Pivetti ne “L’inferiorità mentale della donna” di Giovanna Gra

incarna una moderna Mary Shelley tra (fanta)scienza e ironia, per dimostrare che l'unico vero

Frankestein... è la Donna. «La stagione entra nel vivo con l'aprirsi del 2025. Ci regala, come di consueto, un giusto equilibrio tra serate leggere, divertenti e spensierate e le commedie che affronteranno temi e fragilità della nostra quotidianità, fino ad appuntamenti che ci porteranno invece ad una dimensione più profonda ed introspettiva, per riflettere sugli aspetti più critici della nostra vita» commenta l’Assessora alla Cultura del Comune di Alghero Raffaella Sanna.