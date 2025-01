Cor 12:12 Sergio Ferrentino al teatro di Ittiri Dal 17 al 19 gennaio al Teatro Comunale il laboratorio dedicato a “uso e abuso della voce: podcast, audio e radiodrammi”, alla scoperta del mondo sonoro come possibilità professionalizzante e creativa



ITTIRI - Lui è Sergio Ferrentino, regista, conduttore e autore radiofonico, autore teatrale e televisivo, produttore e docente. Dal 17 al 19 gennaio sarà al Teatro Comunale di Ittiri per tre giorni con “Sussurri e Grida”, il Laboratorio dedicato a “uso e abuso della voce: podcast, audio e radiodrammi”. Un incontro che vuol essere in primis una chiamata all’ascolto come invito a studiare e approfondire i fondamenti audio, la voce indiretta e al microfono, la narrazione come scoperta e tecnica per sperimentare il mondo sonoro come possibilità professionalizzante e creativa. L’iniziativa si propone come luogo di condivisione e messa in pratica di ciò che concerne l’universo acustico e le sue declinazioni artistiche, dal podcast al radiodramma, con un momento conclusivo di registrazione dei monologhi a cura dei partecipanti.



Lunghissimo il curriculum di Ferrentino, nativo di Ivrea, che ha iniziato la sua carriera radiofonica nel 1979 realizzando e dirigendo RadiOlona Popolare a Legnano, per poi entrare nel 1981 a Radio Popolare con sede a Milano. Dal 1997 al 2012 ha collaborato con Rai Radio 2, dal 2003 con RSI Rete Due e del 2012 con Radio 24. Nel campo dell’editoria ha pubblicato per Feltrinelli e per la Garzanti, e per la tv ha affrontato la sua prima trasmissione “Un Fantastico Tragico Venerdì” sulle reti Fininvest con la Gialappa's Band, mentre su Rai 3 è stato coautore con Massimo Cirri della prima edizione di “Fuori orario” con Enrico Ghezzi.



Notevole anche la sua attività nel mondo del Teatro. Dal 1988 ha iniziato a collaborare come coautore con Lella Costa, insieme alla quale ha prodotto sette spettacoli teatrali. Nel 2010 ha fondato l'associazione RadioMERCURYTeatro. Il laboratorio è realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna in seno al progetto "Passavamo sulla terra ...leggendo!", in collaborazione con Mab Teatro e Fonderia Mercury. Le attività avranno un costo di 320 euro a partecipante fatturabili e comprensivi di assicurazione. Per info e iscrizioni contattare l’indirizzo email info@mabteatro.com o il numero 3498236007.