Fratelli d´Italia a congresso: calendario Gallura

OLBIA - Fratelli d’Italia ha aperto una nuova stagione congressuale, per eleggere i suoi dirigenti comunali, su tutto il territorio nazionale. Sabato 11 gennaio ci sarà il primo appuntamento in Gallura, con il congresso del Comune di Monti. Dopo il rinnovamento del coordinamento provinciale a gennaio 2024, i congressi comunali rappresenteranno un’importante occasione di crescita sul territorio gallurese. Si eleggeranno i presidenti di circolo in tutti i Comuni, con almeno 10 tesserati e i componenti del direttivo nei Comuni con più di 20 tesserati.



Il calendario dei congressi galluresi impegnerà dirigenti e tesserati per tutto il mese di gennaio nelle seguenti date: 11 Monti, 17 Calangianus, 18 Olbia, 19 Budoni, 24 Arzachena, 25 San Teodoro, 26 La Maddalena, 31 Tempio Pausania. Per Santa Teresa Gallura data ancora da stabilire. Avranno diritto al voto ai congressi, tutti gli iscritti che hanno rinnovato l’adesione a Fratelli d’Italia entro il 30 ottobre 2024 e i nuovi iscritti al 12 ottobre 2024.



Il Presidente Provinciale Mario Russu, alla guida di Fratelli d’Italia Gallura dal gennaio 2024, si ritiene soddisfatto della crescita del partito, grazie alla nascita di nuovi circoli cittadini e all’aumento dei tesserati su tutto il territorio gallurese rispetto al 2023: «La nostra cultura politica ci porta ad essere vicini alla gente ed il circolo territoriale è lo strumento ideale per consolidare questo rapporto. È il luogo ideale, inoltre per formare e forgiare i futuri amministratori. Un’attenzione particolare, infatti, la rivolgiamo ai giovani, ai quali chiediamo di avvicinarsi alle istituzioni e ai quali forniamo il supporto dei nostri consiglieri comunali, regionali, deputati e senatori».



«I momenti congressuali saranno inoltre l’occasione per dibattere della decadenza della Presidente Todde, disposta dalla Corte d’Appello di Cagliari, che di fatto ha generato uno stallo, dal quale ci auspichiamo si esca il prima possibile. La Gallura e la Sardegna infatti hanno bisogno di risposte urgenti in materia di Sanità, Trasporti, Urbanistica ed Infrastrutture e Transizione energetica» chiude la nota del segretario provinciale.