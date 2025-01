S.A. 10:35 Nuovi infissi alla scuola Nurchi a Bosa Ora con la terza annualità dei lavori si proseguirà con la sostituzione dei restanti infissi in base al progetto di efficientamento energetico del complesso



BOSA - L’Amministrazione comunale di Bosa ha deciso di proseguire i lavori di efficientamento della scuola primaria del caseggiato “Nurchi”, destinando l’importo di 70 mila euro per l’esecuzione del terzo lotto delle opere. I lavori sono in corso e sono coordinati e concentrati in base alle esigenze delle attività scolastiche. Si tratta di un intervento finanziato tramite la Legge 37 dicembre 2019, n.160; i primi due lotti sono stati già eseguiti (per un totale di 140mila euro), con il secondo completato all’inizio del 2024, e sono stati sostituiti una parte degli infissi dell’edificio, lato aule scolastiche. Ora con la terza annualità dei lavori si proseguirà con la sostituzione dei restanti infissi in base al progetto di efficientamento energetico del complesso.