100mila euro per salvare la spiaggia di Bosa Marina

BOSA - L’Amministrazione comunale di Bosa, utilizzando un finanziamento regionale di 100 mila euro, ha assegnato a un raggruppamento temporaneo di professionisti l’incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnico economica “per il miglioramento delle forme di fruizione della spiaggia emersa e sommersa a Bosa Marina”. Si tratta di un progetto che mira a preservare la spiaggia di Bosa Marina dal fenomeno dell’erosione, salvaguardando così uno dei più rilevanti elementi del patrimonio naturale del territorio, di inestimabile importanza sia dal punto di vista ambientale, sia in ambito turistico.



L’équipe di professionisti cui è stato aggiudicata la redazione del progetto è composta da architetti e ingegneri che avranno ora il compito di individuare le tecniche adeguate da mettere in opera per evitare che la spiaggia di Bosa Marina scompaia lentamente, erosa dall’avanzare del mare. Il progetto vuole anche migliorare la fruizione della spiaggia da parte dell’utenza, cittadini e visitatori, in modo da farne ancor di più un caposaldo dell’offerta turistica di Bosa. Tutto questo nel massimo rispetto delle peculiarità naturalistiche della spiaggia e nell’osservanza delle norme ambientali e urbanistiche. I professionisti incaricati predisporre il progetto avvalendosi di apposite indagini integrative (previa presentazione di un piano di indagini) e di studi propedeutici integrativi.