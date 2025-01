S.A. 13:31 Coldiretti Cagliari: il neo direttore è l´algherese Casu Giuseppe Casu, agronomo di 48 anni, originario di Alghero, è il nuovo direttore dell’associazione provinciale. Succede a Luca Saba, che mantiene il ruolo di direttore regionale di Coldiretti Sardegna



CAGLIARI - Cambio al vertice di Coldiretti Cagliari. Giuseppe Casu, agronomo di 48 anni, originario di Alghero, è il nuovo direttore dell’associazione provinciale. Succede a Luca Saba, che mantiene il ruolo di direttore regionale di Coldiretti Sardegna, garantendo una transizione nel segno della continuità. Giuseppe Casu vanta una lunga carriera in Coldiretti a partire dai ruoli con il Caics, il centro assistenza alle aziende agricole dell’associazione e con esperienza nei Giovani Coldiretti come segretario regionale, per diventare, presto, protagonista sia in Sardegna alla guida della federazione di Oristano per due anni e in precedenza anche vicario in quella di Sassari e come dirigente regionale, sia in altre regioni italiane, nel Lazio, dove è stato direttore a Roma-Rieti.



Nella sua attività lavorativa ha ricoperto ruoli in numerosi settori del sistema agroalimentare isolano come in quello vitivinicolo ma anche nella pubblica amministrazione. Conosciuto per la sua competenza e determinazione, si presenta come un dirigente giovane ma con un’esperienza solida e multidisciplinare, pronto a raccogliere le sfide del territorio. «Sono orgoglioso di raccogliere il testimone di Luca Saba e di proseguire nel solco tracciato in questi anni - commenta Casu - Coldiretti Cagliari ha lavorato con determinazione per rappresentare e sostenere le tantissime aziende agricole e zootecniche che animano il nostro territorio. Continueremo a essere vicini a loro, sia nei tavoli istituzionali che nelle battaglie quotidiane, per garantire redditività e valorizzare il lavoro degli agricoltori e allevatori». Per Casu «la forza di Coldiretti Cagliari risiede nella sua capacità di essere sempre al fianco delle aziende agricole, sostenendole con servizi concreti e dando voce alle loro esigenze - aggiunge - guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli delle sfide che ci attendono, ma anche delle opportunità che sapremo cogliere insieme».



L’azione di Coldiretti Cagliari, anche sotto la guida dirigenziale di Casu, proseguirà nel segno della continuità ma anche del rinnovamento con le sfide future che accompagneranno il territorio. Una provincia che nel tempo è cresciuta in maniera sostanziale nei vari comparti strategici del settore agricolo e dell’allevamento. Sotto l’impulso di Coldiretti Cagliari sono nati tanti progetti innovativi che hanno l’obiettivo di sostenere con forza i comparti agricolo e zootecnico. Tra i risultati raggiunti spiccano: l’avvio del percorso per la costituzione della Fabbrica degli insetti utili di Villacidro, un progetto pionieristico per la sostenibilità e la difesa delle colture; la creazione del progetto sulla filiera del grano con la nascita della cooperativa ‘Isola Sarda’ per una pasta con grano interamente sardo che ha rilanciato il settore cerealicolo attraverso contratti di filiera per una giusta remunerazione dei produttori; lo sviluppo sul territorio della filiera della birra sarda attraverso coltivazioni sperimentali di cereali (in una prima fase circa 70 ettari coltivati e operativi) per l’obiettivo finale di lanciare una birra 100% sarda; l’azione in sinergia con il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale che ha permesso una gestione più sostenibile dell’acqua a favore delle aziende con un servizio più efficiente a costi ridotti. Ma anche l’importante azione sindacale con le battaglie contro la siccità e i cambiamenti climatici, culminate con iniziative di sensibilizzazione come la marcia degli agricoltori del 2023; le azioni contro i danni della fauna selvatica e il costante supporto agli associati nelle loro sfide quotidiane.



Nella foto: Giuseppe Casu