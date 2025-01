S.A. 18:44 Adiconsum Sardegna contro Mondo Convenienza L’Antitrust ha aperto una nuova indagine su Mondo Convenienza per non aver ottemperato alle disposizioni della stessa Autorità per la concorrenza che, a marzo del 2024 e grazie ad un esposto di Adiconsum Sardegna, aveva inflitto all’azienda una sanzione da 3,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette



CAGLIARI - «L’Antitrust ha aperto una nuova indagine su Mondo Convenienza per non aver ottemperato alle disposizioni della stessa Autorità per la concorrenza che, a marzo del 2024 e grazie ad un esposto di Adiconsum Sardegna, aveva inflitto all’azienda una sanzione da 3,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette». Lo afferma l’associazione dei consumatori, che segnala come anche in Sardegna numerosi cittadini abbiano denunciato disservizi con la società Mondo Convenienza.



Secondo l’Antitrust la società Iris Mobili, attiva con il marchio Mondo Convenienza, tra aprile e dicembre 2024 avrebbe posto in essere condotte scorrette a danno dei consumatori come la consegna di prodotti difettosi o danneggiati, prodotti non corrispondenti all'ordine di acquisto o con pezzi mancanti (ad esempio, in caso di cucine componibili, armadi, ecc.) o con misure errate, tali da non consentirne l'uso da parte degli acquirenti. La società, inoltre, non avrebbe garantito tempestiva e idonea assistenza post vendita, a fronte delle lamentele dei consumatori. Pratiche identiche a quelle che lo scorso marzo portando alla sanzione da 3,2 milioni, e per le quali l’azienda aveva assunto impegni precisi volti alla risoluzione di tali problematiche.



«Attendiamo ora le decisioni dell’Antitrust e, se si arriverà ad una nuova multa verso Mondo Convenienza, inviteremo tutti i consumatori della Sardegna che abbiano subito disservizi a seguito dell’acquisto di mobili e arredi presso i punti vendita dell’azienda a rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum, al fine di far valere i propri diritti e, laddove possibile, chiedere il giusto risarcimento per i danni subiti» conclude il presidente Giorgio Vargiu.