Cor 9:08 Progetto Alghero, primo Bilancio: via ai lavori Si tratta del primo atto di programmazione finanziaria dell´era Cacciotto. A presiedere i lavori in Commissione Pietro Sartore. Bilancio che approderà in Consiglio comunale ad Alghero a metà della prossima settimana







Nella foto: Pietro Sartore col presidente del Consiglio comunale , Mimmo Pirisi ALGHERO - E' programmata per la giornata odierna - giovedì 9 gennaio - la riunione della Commissione VI che avvierà l'iter di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027. Particolarmente importante in quanto si tratta del primo atto di programmazione economico-finanziaria dell'era Cacciotto, dal quale si potranno intravedere le scelte strategiche che indirizzeranno la consiliatura. Secondo le prime indiscrezioni sarà un bilancio di grande respiro, con importanti investimenti sulla programmazione, il sociale e le opere pubbliche.A presiedere i lavori ci sarà Pietro Sartore, affiancato dal competente assessore Enrico Daga col dirigente di settore, Pietro Nurra, e la probabile presenza del sindaco Raimondo Cacciotto. La sessione si porta dietro numerosi adempimenti tecnici che corredano il corposo faldone: si va dalla definizione del Programma triennale delle opere pubbliche alla rideterminazione delle imposte comunali (Imu e Irpef). La riunione di oggi è prevista al terzo piano di Porta Terra ed è soltanto la prima caledarizzata dal presidente Sartore, che in accordo con la struttura e la maggioranza conta di chiudere i lavori nell'arco di una settimana. Così facendo il Bilancio potrà approdare nelle aule del Consiglio comunale già a metà della prossima settimana.La prima assemblea del 2025 segnerà anche l'ufficiale riavvio delle attività politiche dopo la breve pausa natalizia e sarà importante capire lo stato di salute della maggioranza, scalfita negli ultimi giorni dal caso-Mulas , con alcuni colleghi pronti a chiederne l'allontanamento dalla coalizione. Ma potrebbe non essere l'unico problema: c'è infatti da capire il grado di soddisfazione dei gruppi consiliari rispetto agli impegni elettorali accordati e la conseguente tenuta del "Progetto Alghero" nel suo complesso.Nella foto: Pietro Sartore col presidente del Consiglio comunale , Mimmo Pirisi